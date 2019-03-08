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Ученые рассчитали примерную массу галактики Млечный путь

08:37, 08.03.2019
Ученые рассчитали примерную массу галактики Млечный путь
Фото: pixabay.com

Европейские и американские ученые рассчитали приблизительную массу галактики Млечный путь.

Согласно опубликованным данным, Млечный путь весит в 1,5 трлн раз больше массы Солнца (1,9885х1 030 кг). Произвести расчеты удалось благодаря информации, полученной с космического телескопа «Гайя», передает Европейского космического агентства (ESA).

Масса Млечного пути оценивается в размере от 500 млрд до 3 трлн масс Солнца. Цифры носят приблизительный характер из-за разных методов измерения объема распределения темной материи

Ранее в Сети появилась фотография одного из самых быстрых объектов в космосе.

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