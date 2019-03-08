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Роспотребнадзор: близорукость приобретают до 50% учащихся до окончания школы

07:24, 08.03.2019 1
Роспотребнадзор: близорукость приобретают до 50% учащихся до окончания школы
Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре сообщили, что близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся к окончанию школы.

Специалисты ведомства отмечают, что в настоящее время из-за цифровых технологий повышается нагрузка на орган зрения как в школе, так и за ее пределами.

«Высокая нагрузка субъективно проявляется жалобами на покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, а также боли в шее, плечевом поясе, головную боль», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре порекомендовали ограничивать время работы ребенка за компьютером и с гаджетами, а также посоветовали проводить с детьми гимнастику для глаз.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об увеличении случаев завоза кори из неблагополучных стран в Россию.

Общество
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  • Анонимно 08 марта
    Нужна гимнастика для шеи и позвоночника.
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