В Татарстане спрос на аренду электросамокатов вырос в 1,5 раза

Фото: Максим Платонов

В мае спрос на услуги аренды электросамокатов в Татарстане увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Мегафона» на основе изучения обезличенных данных абонентов (есть в распоряжении «Реального времени»).

Сервисы кикшеринга становятся все более популярными в республике. Жители Татарстана активно пользуются ими как в домашнем регионе, так и во время путешествий.

Аналитики отмечают, что аудитория российских сервисов кикшеринга за первую половину мая выросла на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Чаще всего электросамокаты в аренду берут россияне 25—44 лет. Однако тренд сместился в сторону более возрастной публики: россияне старше 45 лет все чаще берут самокаты в аренду и впервые обогнали молодежную аудиторию, вытеснив ее на третье место по размеру аудитории. За год число пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48%, в то время как число абонентов 25—44 лет лишь на 15%.

Самым популярным днем для коротких поездок жителей республики стало 15 мая — день открытия Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Напомним, в Татарстане и других регионах России растет число штрафов за нарушения при использовании электросамокатов. Компании, предоставляющие услуги проката электросамокатов, начали активно применять систему штрафов для пользователей, нарушающих правила аренды. Компании-кикшеринги наложили в этом году тысячи штрафов по всей России.

Разиль Самигуллин