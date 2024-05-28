С начала 2024 года в водоемах Татарстана погибли 12 человек

Фото: Галия Шакирова

С начала 2024 года на водных объектах Татарстана произошло 12 смертей. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 14 смертей, при этом удалось спасти 34 человека, заявил главный госинспектор по маломерным судам Татарстана Юрий Венедиктов.

— Основная причина гибели людей — падение в воду, из-за этого погибли девять человек. Ежегодно основной причиной гибели людей становится купание в необорудованных местах, их соотношение колеблется от 58 до 80%, — отметил Юрий Венедиктов.

По словам инспектора, несмотря на то, что воздух прогрелся, температура воды на глубине до полуметра составляет всего 13—14 градусов, а на большей глубине она резко понижается. Такой резкий перепад температур крайне опасен и может привести к переохлаждению, спазмам, судорогам и, как следствие, к утоплению.

— Сейчас обстановка на водоемах республики напряженная, хотя погода постепенно стабилизируется и переходит отметку 20—25 градусов. Однако использовать водные объекты для купания пока нельзя, — подытожил госинспектор.