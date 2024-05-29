МИД: «Речи о национализации активов западных компаний не идет»

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Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что Россия не рассматривает возможность национализации активов ушедших западных компаний. По его словам, ответные меры Москвы не меняют права собственности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель МИД подчеркнул, что Россия ответственно подходит к защите иностранных инвестиций, в том числе недружественных стран, и готова поддерживать тех, кто соблюдает закон.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом.

Разиль Самигуллин