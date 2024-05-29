В Дели зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений

Фото: Максим Платонов

В Дели 28 мая была зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений — 49,9 градуса по Цельсию. По прогнозам Метеорологического департамента Индии, температура снизится только к 31 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в апреле в Казани был побит температурный рекорд 50-летней давности. 19 апреля воздух прогрелся до 25,4 градуса по Цельсию. Прежний рекорд превышен более чем на 2 с половиной градуса.

Разиль Самигуллин