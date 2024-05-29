«Вся наша жизнь — игра»: как современная литература приходит в театр

Писатели Дмитрий Данилов, Саша Николаенко, Григорий Служитель и Ася Володина — о своем опыте работы с театром

Фото: Динар Фатыхов

Если посмотреть репертуар театров, то в большинстве случаев можно найти спектакли по классическим произведениям как русских, так и зарубежных авторов. Исключение составляют небольшие независимые театры, которые стараются идти в ногу со временем и следят за мировыми трендами. А в мире уже много лет спектакли ставят по произведениям современных авторов. Во время Всероссийского библиотечного конгресса писатели Ася Володина, Дмитрий Данилов, Саша Николаенко и Григорий Служитель поделились своим опытом работы с театром.

«Я театр никогда не любил»

Среди присутствующих на встрече писателей только Дмитрий Данилов пишет пьесы. Его путь к драматургии был довольно необычным. Дело в том, что он в принципе не интересовался театром, и только в 2010-х у него появилась идея написать пьесу. Так в 2016 году родилась постановка «Человек из Подольска», которая была принята театралами.

Писатель и драматург Дмитрий Данилов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Эту пьесу заметили, на нее стали ходить, много про нее писать. И в 2018 году я получил за нее премию «Золотая маска». После этого вошел во вкус, написал еще несколько пьес, и все они поставлены. Эти тексты живут на сцене, и я благодарен театральному миру за это. Получилась такая странная ирония в духе «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Я театр никогда не любил, и при этом он меня очень хорошо принял, — сказал Дмитрий Данилов.

«Люди оживают, плачут и не уходят со спектакля»

История Саши Николаенко с театром началась, когда ей было 19 лет. Писательница написала пьесу, которую прочитал Гарик Сукачев и решил поставить ее в театре. Но дальше намерений история с драматургией у Саши пошла. Как она сама говорит, «не писалось».

— Когда не пишется, происходит накопление опыта. И если его не выплескивать в короткие рассказы, а продолжать копить, тогда может получиться что-то грандиозное. В моем случае та пьеса была выплеском эмоций, а результатом накопления опыта стал роман «Убить Бобрыкина», — поделилась мнением Саша Николаенко.

Писательница Саша Николаенко. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За роман «Убить Бобрыкина» Николаенко получила премию «Русский Букер». Об этом узнал Сукачев и предложил писательнице адаптировать роман для театральной сцены. «Потом между нами началась война. Он хотел сделать спектакль абсолютно по-другому, не так, как я его видела. А Игорь Иванович — это человек, который хочет делать всегда по-своему. Мы с ним рассорились и не общались. Правда, потом Сукачев мне позвонил и сказал, что будет ставить «Убить Бобрыкина» в «Современнике», только называться спектакль будет «Саша Шишин». В моем романе трагедия, а у него история, которая будит людей, напоминает им о детстве. Люди оживают, плачут и не уходят со спектакля. Так произошло чудо!» — рассказала Николаенко.

«Театр — это не всегда про текст»

У Григория Служителя, пожалуй, самые длительные отношения с театром, поскольку долгое время он был актером. А теперь его связь с театральной жизнью продолжается в спектаклях по роману «Дни Савелия».

— У романа есть несколько постановок, но я видел только две: в Москве в РАМТе и в Питере в Городском театре. Первое время мне было неловко видеть свой роман на сцене, потому что не мог абстрагироваться. В РАМТе сделали необычную постановку. Они повторили прогулку героя, вышли из театра. Актеры идут по улице, проводят экскурсию, проходят мимо метро. Люди на улице не понимают, что происходит. Кто-то, наверное, присоединяется и, не купив билеты, оказывается потом в зале. Мне кажется, это самое верное и адекватное театральное решение, которое соответствует тому, что я написал в книге, — рассказал Григорий Служитель.

Писательница Саша Николаенко и писатель и актер Григорий Служитель. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Писатель подчеркнул, что для него важно, когда постановка не проигрывает слово в слово, а придумывает игру вокруг произведения. «Театр — это совсем другое, это не всегда про текст. Мне кажется, не совсем правильно, когда пытаются повторить текст. Правильно говорить о чувствах, когда нам хочется сопереживать. Если сопереживания нет, значит, постановка пошла куда-то не туда», — добавил Служитель.

«Театральность вшита во все мои тексты»

Год назад Ася Володина стала лауреатом премии Художественного театра в номинации «Литература» с романом «Протагонист», который позже адаптировали для сцены. Сама писательница призналась, что пьесы пока не писала, но читать их любит больше, чем романы.

— Мне кажется, театральность вшита во все мои тексты. Роман «Часть картины» в целом содержит в себе много драматургических вставок. К тому же «Часть картины» — это отсылка к спектаклю по произведению Герцена «Что не так на картине». «Протагонист» откровенно театральный, потому что в нем есть отсылки к античной трагедии на уровне структуры, героев, эпиграфов. Казалось, что «Протагонист» идеально ложится на театральную сцену, потому что роман представляет из себя девять монологов. Его удачно получилось перенести в аудиокнигу, которая похожа на аудиоспектакль, где девять монологов читают девять актеров. Слушатель переключается и попадает в «новую голову». На мой взгляд, аудиокнига производит даже более яркое впечатление, чем бумажный вариант. Но как шесть часов монологов перенести на сцену? Пришлось адаптировать. В итоге получилось, что история с выходящими на сцену людьми, которые что-то проговаривают и уходят, не очень интересно смотрится. Все-таки для сцены нужен протагонист, герой, который ведет основное действие, — поделилась своим опытом писательница Ася Володина.

Прочитать интервью с Асей Володиной и обсуждением романа «Протагонист» можно здесь.

Писательница Ася Володина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Третий роман писательницы вообще написан по мотивам сценария к сериалу «Цикады». Ранее «Реальное время» опубликовало репортаж о презентации одноименной книги Аси Володиной.

Сейчас однозначно идет перестройка во всей культурной сфере. В последние два года издатели больше внимания стали обращать на русскоязычных авторов, киноиндустрия там же ищет истории, которые можно экранизировать. Осталось посмотреть в эту сторону еще и театру. Как сказал на дискуссии Григорий Служитель, нужно отходить от постановки классики и обращать внимание на современных авторов.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».