Судебные приставы Татарстана взыскали с должников более 17 млн рублей налоговых платежей

Фото: Максим Платонов

Судебные приставы Татарстана с начала мая смогли взыскать с должников по налогам более 17 млн рублей. Для этого был использован основной метод взыскания — арест имущества, включая запрет на распоряжение им, а в некоторых случаях — изъятие его в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Так, у жителя Казани, который задолжал 16 тысяч рублей по налогам и почти 700 тысяч по кредитам, судебные приставы изъяли автомобиль Mercedes-Benz. У владельца есть время на погашение долгов, в противном случае машина будет выставлена на торги через Росимущество.

Также к началу лета более 7 миллионов граждан России не могут выехать за границу из-за своих долгов. В ФССП отмечают эффективность ограничения выезда как меры воздействия на должников.

Рената Валеева