Глава Wildberries предложила создать новое министерство, которое будет курировать работу маркетплейсов

Фото: Максим Платонов

Татьяна Бакальчук, глава Wildberries, считает, что в России необходимо создать новое министерство для контроля работы торговых сетей и маркетплейсов. Однако позже она заявила, что ее предложение по созданию нового ведомства — просто шутка. Об этом сообщает РИА «Новости».



— Возможно, результатом этой сессии будет какое-то решение, которое позволит объединить нас всех (игроков электронной коммерции) под одной крышей, — заявила глава Wildberries.

Модератор сессии предложил статс-секретарю — замминистра промышленности и торговли России Виктору Евтухову возглавить такое министерство. Но Евтухов отметил, что обычно все присоединяет к себе Минпромторг. «Вы полностью в нашей орбите», — добавил замминистра, обращаясь к Бакальчук. И глава Wildberries, и управляющий директор Ozon Сергей Беляков подчеркнули, что не против регулирования отрасли.

Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила, что объекты российских маркетплейсов в регионе проинвестировали порядка на 9,4 миллиарда рублей. В логистический центр Ozon вложили 5,4 млрд, в объект Wildberries — более 4 миллиардов.

Разиль Самигуллин