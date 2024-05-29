Россияне потратили на цветы для последнего звонка 2 млрд рублей

Фото: Галия Шакирова

Эксперты «Контур.Маркета» оценили расходы россиян на цветы к последнему звонку. Оказалось, что в этом году жители России потратили на букеты 2 миллиарда рублей. По данным экспертов, самыми популярными цветами в этот период остаются розы. Однако в этом году также покупали много эустом, тюльпанов и гвоздик. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заметно изменилась стоимость букетов. Средняя цена букета из роз выросла за год на 7% — до 536 рублей. В то же время букет астр подешевел на 10% — до 496 рублей.

Напомним, в этом году из казанских школ выпустятся 19 956 школьников: 14 136 из 9-го класса и 5 820 из 11-го. Для проведения экзаменов оборудовано 26 пунктов ЕГЭ, 58 пунктов ОГЭ, 10 пунктов ГВЭ, а также 96 пунктов организовано на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Разиль Самигуллин