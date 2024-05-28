Госдума ратифицировала соглашение о создании Международной научной лунной станции

Фото: Дарья Пинегина

На заседании Госдумы во вторник было ратифицировано соглашение между правительствами России и Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

Соглашение, подписанное в Москве и Пекине 25 ноября 2022 года, отвечает интересам Российской Федерации. В пояснительной записке отмечается, что сотрудничество будет способствовать укреплению стратегического партнерства России с Китаем, развитию российской космической деятельности и закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства.

Целью создания Международной научной лунной станции является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий. Станция будет эксплуатироваться в автоматическом режиме, но в перспективе обеспечит присутствие человека на Луне.

Напомним, 16 марта проект ратификации соглашения с Китаем о создании Международной космической станции был внесен в Госдуму России.

Разиль Самигуллин