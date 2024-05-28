В Минцифры обсуждают введение платы за использование зарубежного ПО компаниями России

Фото: Камиль Исмаилов

В России планируют ввести сбор с местных компаний, продолжающих использовать зарубежное программное обеспечение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра цифрового развития Максута Шадаева.

По словам министра, компании в России нашли способы обходить ограничения и продолжают использовать иностранный софт. Однако Минцифры будет настаивать на двух механизмах:

создании дополнительных экономических стимулов для перехода на российские решения (что предполагает налоговые льготы);

введении платы или сбора за использование иностранного ПО.

Максут Шадаев отметил, что если бизнесу невыгодно вкладывать в российский софт, можно рассмотреть вопрос о снижении налоговой нагрузки при его внедрении. Министр добавил, что сбор за использование иностранного софта может уравнять условия внедрения российского ПО с уже используемым зарубежным.

Напомним, в начале года руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко сообщил о своих сомнениях в том, что зарубежные корпорации решатся на отключение смартфонов россиян. По его мнению, при приобретении современных смартфонов для широкого использования на них не указано, для какой страны конкретно они сделаны. К тому же в лицензионном соглашении нет подобных условий для блокировки.

Разиль Самигуллин