Более половины жителей Татарстана выбрали работу официантом в качестве летней подработки

Фото: Максим Платонов

Наиболее подходящими профессиями для летних подработок жители Татарстана назвали официанта (53%), таксиста (31%) и продавца-консультанта (14%). Об этом «Реальному времени» стало известно из результатов исследования компании «Консоль.Про».

Также исследование показало, что лишь половина предпринимателей из Татарстана (47%) уверены, что подушка безопасности может спасти их от снижения доходов. При этом треть респондентов уже собрали необходимую сумму на летний период, чтобы нивелировать риски. Остальные предприниматели отложили или продолжают сбор от 100 до 150 тысяч рублей.

— Если вы индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения, не рекомендуем переходить на самозанятость только из-за летней подработки — придется снять с учета онлайн-кассу, заплатить налог по УСН, подать уведомление, а в следующем году подать декларацию по УСН. Удобнее искать заказы, не меняя налогового режима, — прокомментировала ситуацию юрист и эксперт организации Анна Чеботарева.