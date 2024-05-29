Норвегия закрыла границы для российских туристов и транзитных путешественников

Фото: Максим Платонов

Норвегия запретила въезд туристам из России. Теперь россияне не смогут попасть в Норвегию с туристическими целями, а также проехать через ее территорию транзитом в другие европейские страны, включая Финляндию. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, о закрытии границ Норвегии сообщалось 23 мая. При этом для некоторых будут действовать исключения. Это коснется тех россиян, которые приезжают в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам — родителям, супругам и детям. Также въезд разрешат тем, кто собирается работать или учиться в стране.

Разиль Самигуллин