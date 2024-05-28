Выпускники татарстанских школ сдали первый обязательный экзамен по русскому языку

Фото: скриншот видео с канала ТНВ

Сегодня выпускники российских школ сдавали первый обязательный экзамен — по русскому языку. Это самый массовый предмет: в Татарстане его написали 14 303 выпускника. Для них было подготовлено 108 пунктов ЕГЭ, в том числе 24 — на дому. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В казанской гимназии №6 поддержать сдающих пришел министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Он отметил, что все знать невозможно, но ребята готовы к экзамену, поэтому волноваться не стоит.

Чтобы снизить напряжение, на территориях школ Казани установили 88 табличек с поддерживающими фразами на русском и татарском языках. Их можно увидеть у пунктов проведения государственной итоговой аттестации.

Начальник Управления образования отметил, что ГИА — волнительная пора для школьников и их родителей. Поэтому возникла идея установить на территориях учреждений, где проводятся экзамены, таблички с поддерживающими фразами.

— Мы надеемся, что они помогут школьникам чувствовать себя увереннее перед таким важным событием, — сказал он.

Стоит отметить, что в последние 5 лет средний балл ЕГЭ по Татарстану выше, чем на федеральном уровне. В прошлом году он составил почти 72, а общероссийский показатель был 68.

Рената Валеева