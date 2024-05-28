Про поэта Бориса Рыжего снимут фильм

В честь 50-летия поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге начались съемки документального фильма. Режиссером картины выступает Даниил Романов. В съемках участвуют кинематографисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Одной из локаций для съемок стал факультет геологии и геофизики УГГУ, который Борис Рыжий окончил в 1997 году. Съемочная группа провела интервью с преподавателями и сокурсниками поэта, включая доцента кафедры геофизики Алексея Кузина, заместителя редактора журнала «Известия УГГУ» Александра Шорина и преподавателя на факультете геологии и геофизики Людмилу Позднякову. В фильм также войдут воспоминания современников Бориса Рыжего — поэтов Юрия Казарина и Евгения Касимова.

Борис Рыжий, родившийся в 1974 году в Челябинске и впоследствии переехавший в Свердловск, написал более 1,3 тысячи стихотворений. Он был лауреатом литературных премий «Антибукер» и «Северная Пальмира». Трагически скончался в 2001 году в Екатеринбурге.

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Екатерина Петрова