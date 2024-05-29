Владимир Путин поручил создать в России единую цифровую платформу в сфере туризма

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Владимир Путин поручил создать в России единую платформу в сфере туризма. В ней должны будут храниться данные о гостиницах, кафе, гидах и транспорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также президент поручил направить на национальные проекты по туризму не менее половины доходов от повышения пошлин на импортное вино.

Напомним, Росреестр с 2022 года реализует проект «Земля для туризма». В его рамках было выявлено 669 земельных участков и территорий общей площадью более 6,1 тысячи гектаров.

Разиль Самигуллин