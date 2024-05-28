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В Казани на станции метро «Авиастроительная» произошел сбой блокировки дверей вагонов

17:15, 28.05.2024
В Казани на станции метро «Авиастроительная» произошел сбой блокировки дверей вагонов
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в 16.50 на станции метро «Авиастроительная» Казанского метрополитена по первому главному пути произошел сбой блокировки дверей вагонов электропоезда. В связи с этим состав был отправлен в тупик, а на линию выехал электропоезд, находящийся в резерве. Об этом МУП «Метроэлектротранс» сообщило в своем телеграм-канале.

Из-за инцидента задержка движения составила 7 минут. Сейчас поезда по всей линии движутся в соответствии с графиком.

Рената Валеева
Общество Татарстан

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