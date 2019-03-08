Посла России Алексея Федотова вызвали в МИД Словакии

Посла России Алексея Федотова вызвали в МИД Словакии из-за комментария относительно статьи в местной газете о «враждебных» отношениях Москвы и Запада, сообщают «Известия».

Накануне российское посольство направило МИДу Словакии ноту протеста из-за этого материала, в котором утверждалось, что в российских стратегических документах отношения между ЕС и НАТО якобы называют «враждебными».

Напомним, ранее сообщалось, что члену российской делегации отказали во въезде в Чехию «по соображениям безопасности». Он прибыл в страну в составе делегации во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Целью визита стало заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло 6 марта.



