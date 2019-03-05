Члену делегации РФ отказали во въезде в Чехию «по соображениям безопасности»

Члену российской делегации отказали во въезде в Чехию «по соображениям безопасности».

Он прибыл в страну в составе делегации во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Целью визита стало заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдет 6 марта.

По информации издания Info.cz, россиянин был опознан как сотрудник спецслужб. Его имя не указано, однако сообщается, что он несколько лет находится в списке нежелательных лиц.

В посольстве РФ в Чехии заявили, что эти действия не останутся без ответа. Ведомство сделало представление замминистра иностранных дел Чехии и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии.



В МИД Чехии комментировать инцидент отказались, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сегодня глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, его чешская коллега Марта Новакова и президент РТ Рустам Минниханов примут участие в запуске завода татарстанской компании «Данафлекс» в Чехии.