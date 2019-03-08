Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем

В своем поздравлении с Международным женским днем президент России Владимир Путин отметил успешность женщин в карьере и семье, пожелал им здоровья и счастья, сообщает ТАСС.

Путин отметил безграничную душевную щедрость прекрасной половины человечества. Говоря от имени мужчин, Владимир Путин признался, что порой бывает непросто быть достойными женщин. «Но мы будем к этому стремиться и делать все, чтобы женщины чувствовали наше сильное, надежное плечо, то, что мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам», — заверил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что цветы к 8 Марта подорожали — по сравнению с непраздничными датами стоимость букета выросла на 30 процентов. Дело не только в повышенном спросе, но и в неурожае самых популярных весенних растений — тюльпанов.



