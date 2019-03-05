На автосалоне в Женеве представили бренд Aurus

На 89-м Женевском международном автосалоне состоялась европейская презентация российского бренда Aurus.

Были представлены две модели — седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700. Причем последний автомобиль находится под стеклом, а доступ к седану имеют все.

Как пишет ТАСС, автомобили Aurus привлекают внимание тем, что они используются в гараже особого назначения ФСО России для поездок президента и премьер-министра РФ.

Ранее сообщалось, что турецкая компания «Джошкуноз Алабуга» намерена поставлять детали для российских премиум-автомобилей Aurus.

Серийное производство автомобилей представительского класса начнется в Татарстане в 2020 году. Выпуском займется завод «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга».