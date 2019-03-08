В Татарстане прогнозируют порывистый ветер до 16 м/с

8 марта на территории Татарстана ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют в конце дня на западе небольшой снег, сообщается на официальном портале Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Татарстан.

Ожидается юго-западный умеренный ветер, днем порывы могут достигать 16 м/с. Максимальные температуры воздуха днем от -2 до -7 градусов. На дорогах гололедица.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 9 до 18 часов 8 марта. В ведомстве предупредили об усилении ветра на территории республики.



