МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 8 марта

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 9 до 18 часов 8 марта.

По информации Гидрометцентра РТ, днем на территории республики и в Казани местами ожидается сильный ветер порывами до 16 м/с, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный, ночью и утром местами порывы до 15—18 м/с. Максимальная температура воздуха в дневные часы составит от -3°С до -8°С.