Введение доплат неработающим пенсионерам затронет 30,7 тысячи жителей Кировской области

Установление доплат неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума даст возможность улучшить материальное обеспечение 30,7 тысячи жителей Кировской области, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал спикер Законодательного собрания региона Владимир Быков.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума уже в марте рассмотрит законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, первое чтение состоится 12 марта, второе — 19 марта, третье — 21 марта. Он отметил, что законопроект является приоритетным в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. Перерасчет социальных доплат к пенсии в 2019 году потребует 18,8 млрд рублей. Такую сумму озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.



