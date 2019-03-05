Госдума 12 марта рассмотрит законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

Государственная дума уже в марте рассмотрит законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, первое чтение состоится 12 марта, второе — 19 марта, третье — 21 марта.

Он отметил, что законопроект является приоритетным в рамках реализации послания президента Федеральному собранию, пишет ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что перерасчет социальных доплат к пенсии в 2019 году потребует 18,8 млрд рублей. Такую сумму озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Перерасчет коснется около 12% неработающих пенсионеров.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры должны получить первые доплаты до 1 июля.