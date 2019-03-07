За 2018 год «Русал» заплатил совету директоров $14,9 млн

На вознаграждение совету директоров компания «Русал» в 2018 году направила $14,9 млн. Информация содержится в консолидированной финансовой отчетности компании.

Олегу Дерипаске за работу в совете директоров в прошлом году компания выплатила более $4,5 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что чистая прибыль производителя алюминия UC Rusal («Русал») увеличилась на 39%. Финансовая отчетность за 2018 год опубликована на официальном сайте предприятия. Согласно данным, чистая прибыль компании составила 1,7 млрд долларов. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 20,5% и равняется 856 млн долларов, а нормализованная чистая прибыль выросла на 7,8%, до 1,7 млрд долларов.



