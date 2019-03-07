Чистая прибыль UC Rusal в 2018 году выросла на 39%
Чистая прибыль производителя алюминия UC Rusal («Русал») увеличилась на 39%. Финансовая отчетность за 2018 год опубликована на официальном сайте предприятия.
Согласно данным, чистая прибыль компании составила 1,7 млрд долларов. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 20,5% и равняется 856 млн долларов, а нормализованная чистая прибыль выросла на 7,8% — до 1,7 млрд долларов.
В отчетности также сообщается, что главным достижением за прошлый год «Русал» называет продолжение эффективной работы, несмотря на санкции США.
Напомним, ранее «Русал» обновил состав совета директоров.БизнесПромышленность
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