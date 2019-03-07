Премьер-министр Венгрии не исключает возможности раскола Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допускает возможность раскола Евросоюза, сообщает ТАСС.

По его мнению, это возможно в том случае, если страны Западной Европы станут навязывать остальным государствам союза политику поощрения иммиграции.

Напомним, ранее сообщалось, что постпреды стран Евросоюза согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. По информации дипломатического источника в Брюсселе, формально ограничительные меры будут одобрены на следующей неделе. В прошлом месяце глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз может одобрить новые санкции против Москвы в ближайшие 2 недели.



