На благоустройство территорий Нижегородской области потратят более 1,5 млрд рублей

В 2019 году финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды» в Нижегородской области выросло на 13%, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал глава региона Глеб Никитин. Отмечается, что общий объем финансирования программы превышает 1,5 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Саратовской области до 2024 года планируют выделить более 4,8 млрд рублей на благоустройство общественных пространств и дворов, сообщает ТАСС. Такое заявление сделал министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин. Например, в 2019 году в регионе собираются благоустроить более 70 общественных территорий и 100 дворов в 42 муниципальных районах области.