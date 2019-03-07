Елизавета II опубликовала первый пост в Instagram

Королева Великобритании Елизавета II опубликовала первый пост в Instagram. Об этом сообщил Букингемский дворец в Twitter.

Елизавета разместила на странице королевской семьи фотографию написанного в 1843 году письма создателя прообраза современного компьютера Чарльза Бэббиджа, которое было адресовано принцу Альберту, супругу королевы Виктории.

Ранее сообщалось, что Елизавету II и других членов королевской семьи собираются эвакуировать из Лондона в случае массовых беспорядков из-за Brexit без соглашения.