Дочь Асгата Сафарова стала женщиной года в Татарстане в номинации «Культура»
Диана Сафарова, дочь руководителя аппарата президента Татарстана Асгата Сафарова, стала победительницей конкурса «Женщина года» в Татарстане в номинации «Культура и духовность». Об этом передает корреспондент «Реального времени».
Сафарову отметили, как руководителя фонда поддержки современного искусства «Живой город», вместе с ней диплом победителя получила руководитель фонда Инна Яркова.
Ведущий церемонии сообщил, что победителям в качестве приза вручается сертификат на посещение спа-комплекса «Лучано».
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