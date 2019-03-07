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Дочь Асгата Сафарова стала женщиной года в Татарстане в номинации «Культура»

15:02, 07.03.2019 1

Диана Сафарова, дочь руководителя аппарата президента Татарстана Асгата Сафарова, стала победительницей конкурса «Женщина года» в Татарстане в номинации «Культура и духовность». Об этом передает корреспондент «Реального времени».

Сафарову отметили, как руководителя фонда поддержки современного искусства «Живой город», вместе с ней диплом победителя получила руководитель фонда Инна Яркова.

Ведущий церемонии сообщил, что победителям в качестве приза вручается сертификат на посещение спа-комплекса «Лучано».

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 марта
    кто бы сомневался. где доярки, крановшицы, штукатуры маляры, дворники , повара, учителя ???
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