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Стоимость золотого запаса России впервые достигла $91,64 млрд

17:47, 07.03.2019
Стоимость золотого запаса России впервые достигла $91,64 млрд
Фото: pixabay.com

За февраль доля золота в международных резервах России увеличилась с 18,8 до 19%, что стало рекордом

Стоимость запасов монетарного золота достигла $91,64 млрд впервые в истории, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Центробанка.

Общие международные резервы России в феврале выросли на 1,4% — до $482,8 млрд.

Ранее сообщалось, что Банк России в 2018 году закупил 8,8 млн унций золота, или около 274 тонн, что стало новым рекордом.

ЭкономикаФинансы
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