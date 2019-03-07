Стоимость золотого запаса России впервые достигла $91,64 млрд

За февраль доля золота в международных резервах России увеличилась с 18,8 до 19%, что стало рекордом

Стоимость запасов монетарного золота достигла $91,64 млрд впервые в истории, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Центробанка.



Общие международные резервы России в феврале выросли на 1,4% — до $482,8 млрд.

Ранее сообщалось, что Банк России в 2018 году закупил 8,8 млн унций золота, или около 274 тонн, что стало новым рекордом.