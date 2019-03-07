Чайка выдвинул в прокуроры Башкортостана уроженца Татарстана

21 марта на заседании Госсобрания Башкортостана планируют рассмотреть представление Генпрокурора РФ по кандидату на пост прокурора республики. Юрий Чайка предложил на эту должность 45-летнего замначальника Главного уголовно-судебного управления — начальника управления гособвинителей Генпрокуратуры РФ, уроженца Татарстана Камиля Кашаева.

Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в парламентской пресс-службе и предоставили официальный комментарий председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева:

— Первоначально депутаты рассмотрят представление генпрокурора России на заседании профильного комитета Государственного собрания. Затем на президиуме вопрос о согласовании кандидатуры Камиля Кашаева для назначения на должность прокурора Республики Башкортостан будет внесен в повестку ближайшего пленарного заседания Государственного собрания, которое запланировано на 21 марта.

Кашаев родился в Татарстане, окончил Казанский госуниверситет, работал помощником прокурора в Азнакаевском районе, а в 1999-м получил перевод в аппарат Генпрокуратуры РФ.

«Реальному времени» удалось дозвониться до самого кандидата, а еще пообщаться с отцом кандидата — экс-прокурором Бугульмы Альбертом Кашаевым.