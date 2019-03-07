Глава комиссии Госдумы предложил учредить «Аллею славы» российских парламентариев

Председатель комиссии Госдумы по контролю за доходами, имуществом, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба предложил учредить «Аллею славы» российских парламентариев.

Аллея, по его задумке, будет предназначена «для таких людей, которые составляли лицо нашего парламентаризма». В пример он привел покойных Жореса Алферова и Иосифа Кобзона.

Также Аршба заметил, что в Италии есть парламентарии, за которыми почетный статус закрепляется навсегда, пишет «Интерфакс».

Напомним, 2 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге умер нобелевский лауреат, академик, депутат Госдумы Жорес Алферов.

