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Глава комиссии Госдумы предложил учредить «Аллею славы» российских парламентариев

15:25, 07.03.2019
Глава комиссии Госдумы предложил учредить «Аллею славы» российских парламентариев
Фото: duma.gov.ru

Председатель комиссии Госдумы по контролю за доходами, имуществом, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба предложил учредить «Аллею славы» российских парламентариев.

Аллея, по его задумке, будет предназначена «для таких людей, которые составляли лицо нашего парламентаризма». В пример он привел покойных Жореса Алферова и Иосифа Кобзона.

Также Аршба заметил, что в Италии есть парламентарии, за которыми почетный статус закрепляется навсегда, пишет «Интерфакс».

Напомним, 2 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге умер нобелевский лауреат, академик, депутат Госдумы Жорес Алферов.

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