В России внесут изменения в доктрину продовольственной безопасности

Доктрину продовольственной безопасности России могут изменить. Эксперты уже разработали предложения и направили их в правительство и ведомства.

Существующая доктрина была утверждена в 2010 году. Основным критерием оценки состояния продовольственной безопасности в ней является удельный вес отечественного продовольствия в общем потреблении. Она рассчитана до 2020 года, однако уже сейчас достигнуты (или превышены) многие указанные в ней плановые значения, пишут «Ведомости».

Приоритетами новой доктрины, кроме доступности продовольствия, должны стать увеличение эффективности, развитие собственной генетики и селекции, экспорта, считает исполнительный директор Союзмолока Артем Белов.



В проекте Минсельхоза также говорится, что в доктрину включен пункт о развитии производства материально-технических ресурсов для АПК.

Ранее Международный совет по зерну повысил оценку экспорта зерна на 1,7 млн тонн, до 43,9 млн тонн. Таким образом, Россия впервые вышла на второе место по его вывозу.