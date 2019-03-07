В Москве суд арестовал десятого фигуранта дела сенатора Арашукова

Сегодня Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта по делу сенатора Рауфа Арашукова, метролога филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игоря Кайшева.

Пресс-секретарь суда Юнона Царева уточнила, что Кайшев будет заключен под стражу до 6 мая, передает «РИА Новости».

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Организация преступного сообщества и мошенничество»).

Накануне следственный комитет предъявил обвинения отцу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова в хищении газа на 31 млрд рублей и создании преступного сообщества.

Самого Арашукова задержали утром 30 января. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.