Госдума не примет предложение Госсовета РТ по оружию

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Госдума не станет повышать возраст продажи оружия. Депутаты не считают меру целесообразной.

«После долгих обсуждений пришли к позиции о том, что такое повышение нецелесообразно», — передает ТАСС слова источника в нижней палате парламента.

По его словам, количество преступлений, с участием вооруженных людей указанного возраста ниже статистической погрешности.

При этом источник убежден, что «тема ужесточения контроля за оборотом оружия в целом сохраняется». Госдума может поддержать инициативу о снятии ограничений на проверки Росгвардией охранных организаций.

Напомним, что законопроект по повышению возраста продажи оружия с 18 лет до 21 года в Госдуму направил Госсовет РТ. Авторы также предложили запретить выдачу лицензий гражданам, подвергнутым наказанию за побои.

При этом власти поддерживают законопроект, пролоббированный концерном «Калашников» и позволяющий увеличить количество разрешенного оружия на одного человека.