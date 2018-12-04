В правительстве поддержали увеличение количества разрешенного гражданам оружия
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который вдвое увеличивает количество разрешенного для хранения гражданами гладкоствольного и нарезного оружия.
По новым нормам этот показатель составит 10 единиц. Проект также сокращает с пяти до трех лет стаж владения гладкоствольным оружием, дающий право на приобретение нарезного.
Речь идет о поддержке производителей, которые столкнулись со сложностями сбыта продукции в условиях санкций, пишет ТАСС со ссылкой на участника правительственной комиссии.
Ранее Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, предлагающий повысить возраст для приобретения оружия с 18 лет до 21 года. Предполагается также запретить выдачу лицензий гражданам, подвергнутым наказанию за побои.
В Госдуме РФ к инициативе коллег из Татарстана отнеслись скептически.ОбществоВласть
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