В правительстве поддержали увеличение количества разрешенного гражданам оружия

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который вдвое увеличивает количество разрешенного для хранения гражданами гладкоствольного и нарезного оружия.

По новым нормам этот показатель составит 10 единиц. Проект также сокращает с пяти до трех лет стаж владения гладкоствольным оружием, дающий право на приобретение нарезного.

Речь идет о поддержке производителей, которые столкнулись со сложностями сбыта продукции в условиях санкций, пишет ТАСС со ссылкой на участника правительственной комиссии.

Ранее Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, предлагающий повысить возраст для приобретения оружия с 18 лет до 21 года. Предполагается также запретить выдачу лицензий гражданам, подвергнутым наказанию за побои.

В Госдуме РФ к инициативе коллег из Татарстана отнеслись скептически.