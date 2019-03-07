В Удмуртии осудят сотрудников СИЗО за избиение и вымогательство денег

В Удмуртии перед судом предстанут сотрудники следственного изолятора №2 УФСИН России по УР по факту вымогательства и превышения должностных полномочий.

Согласно предъявленному обвинению, с марта по август 2016 года четверо сотрудников ФСИН совместно с осужденным избили пятерых заключенных с целью «выбить» из них признательные показания, а также склонить их к сотрудничеству с администрацией изолятора.

Кроме того, у двух потерпевших обвиняемые вымогали 2 миллиона и 500 тысяч рублей соответственно, рассказали в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Уголовное дело в отношении четырех обвиняемых направлено в Верховный суд УР. В отношении пятого фигуранта дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения.

В настоящее время сотрудники СИЗО отстранены от исполнения должностных обязанностей.

Напомним, ранее в Татарстане Следком нашел нарушения по «свинскому» контракту ФСИН.