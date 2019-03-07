МТС заплатит властям США 850 млн долларов по «узбекскому делу»

Российский мобильный оператор МТС заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США и американским Минюстом по факту «узбекского дела».

Весной 2015 года власти США совместно с голландской прокуратурой выявили нарушения в соглашении между Vimpelcom, МТС, TeliaSonera с Takilant, связанную с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, пишет «РИА Новости».

По мнению следователей, операторы через коррупционные схемы отдали сотни миллионов долларов структурам, связанным с Каримовой, чтобы выйти на телекоммуникационный рынок Узбекистана для получения частот. Так, в 2016 году Vimpelcom в рамках «узбекского дела» выплатил штраф в 795 млн долларов.

По итогам очередного расследования, МТС должен также выплатить штраф в размере 850 млн долларов.

Ранее сообщалось, что российские операторы могут потерять 6 млрд рублей из-за отмены национального роуминга.