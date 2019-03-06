Курбан Бердыев: «Я доволен молодежью. Перспектива завтрашнего дня проглядывается»

Фото: "Реальное время"

Наставник казанского «Рубина» после вылета из Кубка России подытожил ответный матч, оценил потерю в тренерском штабе, а так же дал оценку игре молодых футболистов, которые впервые вышли в стартовом составе.

— В целом есть удовлетворение от игры, от того, что молодежь достаточно неплохо выглядела. К сожалению, Уремович подвел команду, с ним разберемся.

— По качеству футбола какой вам матч больше понравился — сегодняшний или против «Ахмата»?

— Так будем говорить, что сегодня моментами смотрелись достаточно неплохо. Это радует. Молодежь уже более уверенной становится: и в тренировках, и на сборах она смотрелась неплохо. Поэтому с оптимизмом смотрим на молодежь.

— Показалось, что второй тайм команда провела увереннее, до удаления во всяком случае. С чем это связано? Что-то было сказано в раздевалке или с выходом Камболова?

— Вы видели, что в первом тайме было волнение у молодых, особенно у Абдуллина, Степанова, Сагитов не так уверенно играл. Но во втором тайме ребята успокоились. Повторюсь, есть удовлетворение, и перспектива завтрашнего дня проглядывается.

— Было персональное задание Сагитову действовать с Кверквелией?

— Нет, он играл зону, но так получалось при этой системе расстановки, что они играли друг против друга.

— Насколько серьезна потеря Виталия Кафанова для команды?

— Потеря очень серьезная. Вы все знаете, нет необходимости о нем много говорить: я считаю, что это лучший тренер вратарей в России, практика показывает это. Он отвечал и за стандарты у нас, и то, что мы многого добивались при стандартах, это его заслуга. Но жизнь продолжается, ему только удачи.

— Кто будет отвечать за стандарты?

— Эта функция на Якубе Уразсахатове будет, — приводит слова Курбана Бердыева корреспондент «Реального времени».