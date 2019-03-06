После сокращения заместителей министров в Удмуртии двум руководителям ведомств замов добавили

В Удмуртии для двух министров ввели дополнительно по одному заместителю. Согласно опубликованному на официальном сайте правительства республики постановлению, у министра строительства, ЖКХ и энергетики количество заместителей увеличено с двух до трех. Кроме того, аналогичным образом стало больше заместителей и у министра здравоохранения.

Изменения внесены в постановления о министерствах.

Напомним, в апреле 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о старте административной реформы, в результате которой сокращению подлежали также заместители министров. Вместо 5—6 заместителей у министров осталось 2—3. В октябре 2018 года председатель правительства УР Ярослав Семенов отчитался о сокращении госаппарата на 15%. Еще на 15% чиновников сократить планируется в 2019 году.