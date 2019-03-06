Правительство РФ заплатит проценты по кредиту на строительство МСЗ в Татарстане

Правительство РФ компенсирует «РТ-Инвесту» (25% принадлежит «Ростеху») проценты по кредиту ВЭБа на 50 млрд рублей, который компания взяла на строительство мусоросжигательных заводов в Татарстане и Московской области.

Поручение разработать механизм предоставления такой субсидии дал вице-премьер Алексей Гордеев. Речь идет о субсидировании процентной ставки «на период инвестиционной фазы реализации проекта», передает РБК.



В настоящий момент прорабатывается механизм реализации решения правительства. Конкретного решения по этому вопросу пока нет.



Ранее гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов рассказал, что площадка для создания МСЗ в Татарстане уже выделена. Строительство объекта планируется начать летом 2019 года.