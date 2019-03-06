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В Шереметьево предложили ввести правила поведения в аэропортах

13:27, 06.03.2019
В Шереметьево предложили ввести правила поведения в аэропортах
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Руководство московского аэропорта Шереметьево предложило на федеральном уровне разработать правила поведения в аэропортах. Инициаторы хотят запретить катать детей на тележках для багажа и выгонять граждан в зловонной одежде.

Под запрет также должны попасть попрошайки и шары с гелием, пишет «Коммерсант». Перемещение животных разрешается только в водонепроницаемых контейнерах (за исключением собак-поводырей), а использование шаров, воздушных змеев и квадрокоптеров запрещается в принципе.

При этом в Шереметьево оставляют Минтрансу право решить, вводить ли за такие нарушения штрафы.

Отмечается, что перед чемпионатом мира по футболу в России были приняты поправки, вводящие штрафы за многие нарушения в аэропортах. Однако к концу 2018 года они были отменены.

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