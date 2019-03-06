В Казани уже в следующем году может открыться полилингвальная школа

Власти Татарстана готовят проект полилингвальных школ, его планируется показать главе ЮНЕСКО Одре Азуле. Подобная школа может начать работу в Казани уже с 1 сентября 2020 года.

Концепция преподавания в такой школе еще не сформирована, рассказала сегодня на брифинге представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Она пояснила, что госпоже Азуле проект представят именно, чтобы обсудить его и перенять опыт ЮНЕСКО в этом направлении.

Напомним, что Одре Азуле прибыла в Россию вчера. В ходе рабочего визита она посетит и Казань.