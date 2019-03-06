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В Казани уже в следующем году может открыться полилингвальная школа

12:00, 06.03.2019 8
В Казани уже в следующем году может открыться полилингвальная школа
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Власти Татарстана готовят проект полилингвальных школ, его планируется показать главе ЮНЕСКО Одре Азуле. Подобная школа может начать работу в Казани уже с 1 сентября 2020 года.

Концепция преподавания в такой школе еще не сформирована, рассказала сегодня на брифинге представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Она пояснила, что госпоже Азуле проект представят именно, чтобы обсудить его и перенять опыт ЮНЕСКО в этом направлении.

Напомним, что Одре Азуле прибыла в Россию вчера. В ходе рабочего визита она посетит и Казань.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    на равных долях должно быть Татарский Английский и Русский язык. не надо брать туда детей родителей из РоСТа. они розжигають рознь между детьми. Рамил
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    Анонимно 06 марта
    Шулай
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    Анонимно 07 марта
    Дети между детьми разжигают рознь??? Вы серьезно? Пока что розжигом можно назвать ваше "не надо брать туда детей родителей из РоСТа", чтобы за организация это ни была.
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  • Анонимно 06 марта
    В Казани уже есть такой д/с и школа! Не новость!!!
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  • Анонимно 06 марта
    А в чем ее отличие от международной?
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  • Анонимно 06 марта
    Должно быть массированное применение таких школ, она-две школы ситуацию не спасут, а станут отмазкой типа и "мы пытались".
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    Анонимно 06 марта
    Очень правильные слова - "одна-две" школы точно не спасут, но начать движение в этом направлении надо. Молодцы. Самое главное чтобы методику преподавания и формирования полилингвальных школ внедрять повсеместно.
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  • Анонимно 06 марта
    Не мытьём так катаньем.Ну ну.
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