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Галимова: вопросы по кадровым перестановкам в «Ак Барсе» будет решать генеральный спонсор

11:43, 06.03.2019 1
Галимова: вопросы по кадровым перестановкам в «Ак Барсе» будет решать генеральный спонсор
Фото: realnoevremya.ru

В казанском хоккейном клубе «Ак Барс» могут произойти кадровые перестановки после поражения от «Авангарда» в рамках матча 1/8 финала КХЛ.

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова подчеркнула, что действия по смене руководства в команде относятся к компетенции генерального спонсора, поэтому именно он должен решать дальнейшую судьбу клуба.

«Кадровыми вопросами занимается генеральный спонсор клуба, подобные вопросы нужно задавать ему», — отметила Галимова.

Напомним, 3 марта «Ак Барс» уступил «Авангарду» со счетом 2:3 и завершил сезон.

СпортХоккей Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Игорь Чепахин 06 марта
    Раз первая реакция на поражение из Кремля, а не от генерального спонсора,значит именно в Кремле и решаются эти вопросы. хотя это и так всем понятно
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