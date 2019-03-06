Галимова: вопросы по кадровым перестановкам в «Ак Барсе» будет решать генеральный спонсор
В казанском хоккейном клубе «Ак Барс» могут произойти кадровые перестановки после поражения от «Авангарда» в рамках матча 1/8 финала КХЛ.
Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова подчеркнула, что действия по смене руководства в команде относятся к компетенции генерального спонсора, поэтому именно он должен решать дальнейшую судьбу клуба.
«Кадровыми вопросами занимается генеральный спонсор клуба, подобные вопросы нужно задавать ему», — отметила Галимова.
Напомним, 3 марта «Ак Барс» уступил «Авангарду» со счетом 2:3 и завершил сезон.СпортХоккей Татарстан
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