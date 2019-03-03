«Ак Барс» уступил «Авангарду» со счетом 2:3 и завершил сезон

В рамках матча 1/8 финала КХЛ «Ак Барс» проиграл «Авангарду» со счетом 2:3.

Напомним, до начала сегодняшнего матча стало известно, что защитник «Ак Барса» Андрей Педан пропускает четвертый матч четвертьфинала Восточной конференции между омским «Авангардом» и казанским клубом. На игру был заявлен другой игрок обороны, Роман Манухов. Также впервые в серии в заявку попал нападающий «Авангарда», воспитанник казанского хоккея Кирилл Петров, сообщал корреспондент «Реального времени». Сегодня состоялась четвертая игра серии. В пятницу «Ак Барс» уступил на своей площадке со счетом 1:4.