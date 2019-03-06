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Российская чиновница заявила, что питание детей в школах — дело родителей

11:18, 06.03.2019 2
Российская чиновница заявила, что питание детей в школах — дело родителей
Фото: avo.ru

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева прокомментировала отмену бесплатных завтраков и обедов в школах, подчеркнув, что питание детей — дело родителей.

Во время пресс-конференции чиновница со ссылкой на закон «Об образовании» подчеркнула, что школы отвечают только за организацию питания и создание условий для приема пищи, а остальное лежит на родителях.

«Обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее — вот это уже вопрос родителей», — цитирует чиновницу информационное агентство «ПроВладимир».

По словам Беляевой, у муниципальных образований появились новые задачи, в том числе обеспечение безопасности в школах, из-за чего «приходится выбирать» самое необходимое.

Напомним, ранее самарский министр посоветовала одиноким мамам выращивать еду на огородах.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    А налоги платить чьё дело?
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  • Анонимно 06 марта
    За что такие чиновники получают деньги, причем из наших налогов?
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