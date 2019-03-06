Полиция Оренбургской области возбудила уголовное дело из-за превышения ПДК диоксида серы в 5 раз

Полиция Кувандыкского района Оренбургской области возбудила уголовное дело из-за загрязнения воздуха в Медногорске. Осенью 2018 года в городе зафиксировали превышение концентрации диоксида серы в 5,8 раза.

«По требованию прокуратуры города Медногорска и при участии Орской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха в городе Медногорске», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Уточняется, что дело возбуждено по ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

По данным надзорного ведомства, утром 2 октября 2018 года в Медногорске было зафиксировано превышение в воздухе предельно допустимых концентраций диоксида серы почти в 5,8 раза и сероводорода в 2,6 раза.

Напомним, что в башкирском Сибае с декабря 2018 года тлеющая в закрытом карьере медная руда выделяет в воздух диоксид серы. Накануне было зафиксировано превышение ПДК более чем в 50 раз.